Shane Tusup évek után tér vissza, kitálalt a kapitány

Harminchárom év után először fordul elő, hogy az úszók országos bajnokságán egyszerre három regnáló olimpiai bajnok is indul. A tervek szerint Milák Kristóf, Kós Hubert és Rasovszky Kristóf is rajthoz áll a versenyen. Emellett visszatér a viadalra Shane Tusup is, aki hosszú idő után vállalt edzőséget. Hosszú Katinka volt férje a 15 éves Jackl Vivien felkészítéséért felel.

Shane Tusup öt év után edzősködik újra Fotó: Dömötör Csaba

Tusup néhány hete beszélt a közös munkáról, akkor érezhetően ki se akarta ejteni a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka nevét, akihez már most hasonlítják Jacklt.

"Azt szoktam mondani Viviennek, hogy nem kell, hogy te legyél a következő »bárki«. Az emberek mondhatnak akármit, egyszerűen ignoráld a körülötted lévő zajokat, koncentrálj saját magadra, a feladatodra, a családodra. Nem te leszel a következő akárki, te leszel az első Jackl Vivien"

- mondta Tusup az első tapasztalatok után.

Mire lehet képes Shane Tusup?

Sós Csaba szövetségi kapitány is érdeklődve figyeli a közös munkát, de szerinte kevés idő telt el ahhoz, hogy súlyos következtetéseket le lehessen vonni.

Nem tudom megmondani, mi várható Vivientől, de talán nem is lenne tisztességes másfél hónapos közös munka után bármilyen elvárást megfogalmazni, ahhoz kell legalább egy év

– nyilatkozta Sós Csaba a Magyar Nemzetnek.