Elárulta megható titkát Milák Kristóf szerelme

Mint arról beszámoltunk, fiatal magyar úszó rabolta el Milák Kristóf szívét. A kétszeres olimpiai bajnok sosem beszélt a magánéletéről, de az már nyílt titok, hogy egy párt alkot Pádár Nikolett Európa-bajnok sportolóval. A jelenleg is zajló kaposvári bajnokságon mindketten nyertek aranyat, s jól láthatóan bensőséges a kapcsolat a szerelmesek között.

Pádár Nikolett és Milák Kristóf egy 2022-es fotón Fotó: Magyar Úszószövetség

Pádár Nikolett fiatal kora ellenére már több nagy világversenyen vett részt. Aranyérmes lett váltóban tavaly a belgrádi Eb-n, a budapesti rövidpályás vb-n szintén váltóban ezüstérmet akasztottak a nyakába. A tavalyi év legnagyobb durranása az olimpia volt, ahol Nikolett több számban is elindult. Egyéniben 200 méteres gyorsúszásban nem jutott fináléba, a 4x100-as vegyesváltóval 10. lett, a 4x200-as gyorsváltóval pedig olimpiai pontszerző, hatodik helyen végzett. Niki még a párizsi kiutazás előtt beszélt kedvenceiről, álmairól. Elárulta többek között azt is, hogy a versenyek után elsőként a családi csoporttal kommunikál, illetve azt is, hogy sikeres olimpia után az ejtőernyőzést próbálná ki.

