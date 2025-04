Lesifotó buktatta le Madonnát, félmeztelen férfiak között tűnt fel

A Legia szurkolóit nem törte össze, hogy egy hete a Konferencialiga negyeddöntőjének első meccsén csapatuk hazai pályán 3-0-ra veszített a Chelsea ellen. A visszavágón félmeztelenre vetkőzve elképesztő hangulatot teremtettek, fáklyákkal valósággal lángba borították a vendégszektort, Madonna is látta az "előadást". A Legia ráadásul 2-1-re megnyerte a meccset, így szépen búcsúzott.

Nagy tűzijátékot rendeztek a Legia szurkolói a Chelsea ellen Madonna szeme láttára / Fotó: PA

A Stamford Bridge-en 29 027 szurkoló volt jelent, azért is ilyen kevesen, mert sokan tartottak a hírhedt lengyel ultráktól. Amikor 2023-ban a Legia ugyancsak a Konferencialigában még a csoportkörben az Aston Villa vendége volt, a szurkolók „találkozása” erőszakba torkollott. Akkor a rendőrség 46 rendbontót tartóztatott le, s négy rendőr, két rendőrló és két rendőrkutya is megsérült. A Legia szurkolóit a történtek után öt idegenbeli kupameccsről kitiltották a stadionokból, és a klubra 100 ezer eurós pénzbüntetést róttak ki.

A Legia szurkolói nem fáztak a Chelsea stadionjában / Fotó: PA

A klub a 2023–2024-es szezon kezdete óta harminc nemzetközi kupameccset játszott, és tizenhét találkozó után megbírságolták, összesen 464 250 euró pénzbüntetést kapott – írja cikkében a Magyar Nemzet.

Madonna is kíváncsi volt a Chelsea és a Legia meccsére

A televíziós kamerák kiszúrták, hogy a csütörtöki meccset a helyszínen tekintette meg az amerikai popikon Madonna is, neki azért a VIP-szektorban nem kellett aggódnia a „tűzijáték” miatt – a sztorit a The Sun is felkapta.