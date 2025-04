Hazazavarták a magyar világbajnokot, társai mentették meg

A magyar asztalitenisz „aranycsapat” olyat tett Észak-Koreában, amely alapjaiban rengette meg a pingpongvilágot, ugyanis a három magyar: Klampár Tibor, Jónyer István és Gergely Gábor visszaadta a hitet mindenkinek, hogy mégsem verhetetlen a kínai válogatott.

Klampár Tibor 72 éves Fotó: Török Attila

- Ráadásul, nem is egyszer, hanem kétszer is padlóra küldtük a kínaiakat – emlékezett vissza az ünnepelt, Klampár Tibor a Borsnak. - A csoportban is találkoztunk velük, ahol „csak” öt-kettőre vertük el a világ legerősebbnek tartott gárdáját.

Klampár Tibor úgy emlékszik, hogy a döntő előtt válságértekezletet tartottak a kínaiak, ugyanis a vereségüket követően egyik játékosuk sem akart kiállni a magyarok ellen a fináléban.

- Valószínűleg érezték, hogy nagy zakót kapnak a döntőben is – folytatta a születésnapos. - Nem tudom, hogy mi történt a megbeszélésükön, de az biztos, aki bekerült a csapatukba, halál sápadtam állt asztalhoz. Lehet, féltek attól, hogy átnevelőtáborba kerülnek, ha csak ezüstérmesek lesznek. Emlékszem, a győzelem után a szálloda legfelsőbb emeletén, az étteremben várt minket a világbajnokság szinte teljes mezőnye és olyan ünneplésben volt részünk, hogy még ma is borsódzik a hátam, ha rá gondolok.

A 72 éves legenda sem felejtette, mi volt az első kérdése a szövetség főtitkárához, amikor pezsgővel koccintottak.

Klampár Tibor pénzbüntetést kapott a siker után

- Történt ami történt a vébé előtt az edzőtáborban – mesélte Tibor. - Legyen annyi elég, hogy

Berczik Zoltán hazazavart, nem tehetett mást, igaza volt. Alig pár nap volt az utazásig. Pista és Gábor azonban megmentett, mert a sporthivatalban – Berczik tudta nélkül – aláírtak egy papírt Buda István elnöknél, miszerint: ha Klampár utazik, világbajnokok leszünk. Nélküle nem! Nyertünk, én pedig pénzbüntetést kaptam.

Nos, Phenjanban azonnal megkérdeztem Horváth főtitkárt: Úgy elengedik a büntetést? Úgy gondoltam, jóbb ezt azonnal tisztázni. Elengedték.

1979-ben Koreában kettős ünnepet ült Klampár Tibor. Születésnapján lett világbajnok a csapattal.