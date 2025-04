Kerkez Milos rejtélyes fényképe után elindultak a találgatások

A 23-szoros magyar válogatott balszélső végigjátszotta a Crystal Palace elleni találkozót, amelyet a Bournemouth annak ellenére nem tudott megnyerni, hogy a második félidőben emberelőnyben futballozott. Kerkez Milos csapata az elmúlt nyolc bajnokija közül csak egyen tudott győzni, de így is a Premier League tabellájának felsőházában szerepel. A 21 éves magyar focista a 0-0-s végeredménnyel zárult összecsapás lefújását követően, szombaton este a közösségi oldalán ezúttal nem önmagáról, hanem egy gyermekről osztott meg fényképet, hozzáfűzött szöveg nélkül.

Kerkez Milos egy Bournemouth-mezes gyermekről osztott meg fotót

Fotó: instagram.com/miloskerkezofficial

Kerkez Milos egy unokaöccséről készült fényképet tehetett közzé

A közösségi oldalán sokan tették fel a kérdést, hogy ki lehet az illető, a rajongók körében elindultak a találgatások is, de a válasz minden bizonnyal az, hogy a gyermek a focista nemrég született unokaöccse. Noha a kitakart arc alapján sem egyértelmű, a fényképen bizonyára Kerkez Milos ifjú rokona látható Bournemouth-mezben – a közelmúltban a balszélső haza is utazott, amikor világra jött a gyermek, ebből is sejthető, hogy ő szerepel a felvételen.

Kerkez Milosnak két bátyja van, közülük Marko januárban lett a görög Arisz Szaloniki kölcsönjátékosa.