Újabb mélyütés Szoboszlainak, Kerkez is lepipálta

Nehéz heteken van túl Szoboszlai Dominik. A magyar válogatott labdarúgó márciusban a Liverpool és a nemzeti csapat színeiben sorozatban négy meccset is elveszített, s noha a Pool újra nyer meccseket, a középpályás nem talál vissza régi formájához. Februárban három gólt is szerzett, a hónap legjobbjának választották, azóta azonban képtelen betalálni, s a gólpasszok is elmaradnak. Legutóbb, a West Ham elleni bajnokin már csak csere volt. Most újabb kisebb pofon érte Szoboszlait.

Fotó: NurPhoto via AFP

Szoboszlai nem került be azon 40 játékos közé, akik közül a drukkerek megszavazzák, ki legyen ott az év Premier League-álomcsapatban. Ezzel szemben esélyt kap Dominik barája, Kerkez Milos, aki a Bournemouth balhátvédjeként került fel a listára. A 23-szoros magyar válogatott Kerkez Milos csapata mind a 32 bajnokiján pályára lépett, 2811 játékperc szerepel a neve mellett, mérlege pedig két gól és hat gólpassz - írja a Magyar Nemzet.

Szavazni a játékosokra itt lehet.

Szoboszlai bajnok lehet

Szoboszlainak valószínűleg minden búja elszáll, ha klubjával megnyeri a bajnokságot. Erre akár vasárnap is sors kerülhet, igaz, kicsi rá az esély. Ehhez az Arsenalnak ki kellene kapnia az Ipswich otthonában (ez csodaszámba menne), ekkor pedig a Poolnak elég egy szimpla győzelem Leicesterben.