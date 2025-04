Záporoznak a gratulációk: szenzációs bejelentést tett a magyar válogatott játékos

Mint az ismert még tavaly novemberben derült ki, hogy Kalmár Zsolt másodjára is apuka lesz. A Fehérvár FC 29 éves labdarúgója a közösségi oldalán kürtölte világgá, hogy felesége, Karolin várandós.

Megszületett Kalmár Zsolt második gyermeke Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

A boldogságuk pedig most teljesedett ki igazán, hiszen a válogatott labdarúgó az Instagram-oldalán tudatta, hogy megszületett a második gyermeke, aki kislány lett, és a Léna nevet kapta.

Végre itt vagy

- olvasható Kalmár Zsolt bejegyzésében, amelyben hozzáteszi, hogy a kis csöppség 2025 április 25-én jött világra.

A sportoló bejegyzése alatt záporoznak a dicsérő hozzászólások.

− Szívből gratulálok, sok boldogságot!! - fogalmazott az egyik kommentelő.

− Gratulálok a gyönyörű hajas baba kislányotokhoz - jegyezte meg egy másik követő.

Kalmár Zsolt és Karolinnak már van egy ötves kisfia, Noel, aki szintén feltűnik a mostani fotókon.

Kalmár az utóbbi évtizedek talán legbalszerencsésebb magyar futballistája. Ugyan már 36-szoros válogatott, de a 2016-os, a 2021-es, majd az idei, 2024-es Európa-bajnokságról is lemaradt, kettőről sérülés miatt. Most is éppen arra készül, hogy jövő márciustól újra visszakerülhessen Marco Rossi szövetségi kapitány világbajnoki selejtezőkre készülő keretébe.

A csöppségről készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni.