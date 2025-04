Megtarthatja a Fradi Keitát, feltéve, ha bajnok lesz

Amikor megérkezett a hír, hogy a Liverpool gárdájával Bajnokok Ligáját nyerő középpályás, Naby Keita a Fradiba igazol, sokan felkapták a fejüket. A 30 éves játékos, aki 2024 áprilisa óta nem játszott tétmérkőzést felfüggesztése miatt, szép lassan tért vissza a pályára, és a Ferencváros türelmes vezetése és Robbie Keane hozzáértő munkájának köszönhetően fokozatosan lendült játékba.

Naby Keita egyre inkább meghatározó játékosa a Fradinak / Fotó: Fradi.hu

Ma már odáig jutott a guineai válogatott, hogy alapemberré, nélkülözhetetlen fogaskerékké vált a Fradiban – az utolsó négy bajnokin egyaránt kezdőként lépett pályára –, nem véletlen, hogy a játékos boldogan nyilatkozott a Bildnek jelenlegi helyzetéről.

Keita bajnokságot és kupát nyerne a Fradival

Kifejezetten boldognak érzem magam, hiszen végre ismét jól mennek a dolgaim.

Tavaly december óta volt időm felkészülni a visszatérésre, lépésről lépésre szereztem vissza a formámat, frissnek érzem magam. Fizikailag is utolérem magam, egyre többet játszom, segítségére tudok lenni új klubomnak abban, hogy elérjük a céljainkat, hogy megnyerjük a bajnokságot és a kupát" – jelentette ki a korábbi BL-győztes játékos.

Mindenesetre – noha csak 2025 decemberének végén jár le Keita kölcsönszerződése – már most arról beszélnek a szurkolók, vajon miként lehetne megtartani a középpályást. A Bild erre is magyarázatot talált: egy esetleges újabb bajnoki cím kupagyőzelemmel megfűszerezve biztosan jó alkupozícióba hozná a Fradit, amelynek egyébként vételi opciója is van Keitára.