Bajnoki döntő vár a Fradira, nem kertel a zöld-fehér legenda

Nyolcvanhárom bajnoki mérkőzést játszott a kilencvenes évek elején a Ferencvárosban az ukrán védekező középpályás, Szergej Kuznyecov, akinek neve manapság is jól cseng az Üllői úton. Annál is inkább, mivel idővel a fia is követte a klubnál. Az "öreg" Kuznyecov most készséggel ráállt, hogy hét fordulóval a bajnoki zárás előtt elméletben futballozzunk, közösen megvizsgáljuk, megszerzi-e sorrendben hetedik bajnoki címét a Fradi?

A Fradi szombaton Zalaegerszegen lép fel Fotó: Koncz Márton

Kuznyecov azt fejtegette, hogy ilyen szoros a bajnoki hajrá régen volt a magyar fociban, de mindenképpen jó dolog, hiszen az izgalmak fokozódása, mind a kiesés, mind az elsőség kérdése a játékot szolgálja. Az elmúlt évek során volt olyan időszak, amikor a Fradi már ilyenkor bebiztosította az aranyérmét, most viszont a Puskás Akadémia és a Paks is szeretné, ha ez a sorozat megszakadna, és valamelyikük elhódítaná a bajnoknak járó trófeát. Kuznyecov úgy véli, a Ferencvárosra Pakson vár majd a bajnoki döntő.

- Nagyon érdekes hajrá elé nézünk, hiszen a Fradi fogadja a Puskást, míg a felcsútiak a Fradi-pályán kívül Pakson is szerepelnek, ahova az idei kiírásban nem nyerni járnak az ellenfelek - mondta Kuznyecov. - Ha a Fradi a hátralévő hét meccsét megnyeri, akkor ünnepelhetünk, a fieszta újra az Üllői úton következik. A Ferencváros még Pakson is játszik, úgy hiszem, az a meccs egy igazi bajnoki döntőnek is beillik.

A Fradi egyre magabiztosabb

A korábbi remek hátvéd azt is hozzátette, hogy a Ferencváros szerencsésen kimászott az idei kezdeti hullámvölgyéből, egyre fegyelmezettebben és magabiztosabban játszik. Bár nem lesz könnyű a szombati, ZTE elleni (19.45, tv: M4 Sport) meccs, és a házigazda zalaiaknak is létfontosságú a pontszerzés, hiszen a kiesés réme ijesztgeti őket.

- Nem lesz könnyű játszadozás tehát az egerszegi kirándulás, de remélem, meglesz az újabb három pont, mert csak így van esély a címvédésünkre. Aztán majd jöhet az Üllői úti aranyünnep - fejezte be gondolatait Kuznyecov.

