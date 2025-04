Újra együtt a Dárdai család, hazatér a legkisebb fiú

A nemzetközi kupaszereplést biztosító helyezésért küzdő, 9. helyezett Wolfsburg a 13. Union Berlin vendége lesz a német labdarúgó-Bundesliga 28. fordulójában. A vasárnapi (17:30, tv: Aréna 4) meccs azonban még a csapattársainál is fontosabb lesz Dárdai Bence számára.

Dárdai Bence gyakran utazik haza Berlinbe, de most a Hertha-rivális Union ellenfeleként tér vissza Fotó: firo sportphoto

A márciusban a magyar válogatottban bemutatkozott 19 éves középpályás hétről hétre a szabadnapjain utazik haza vonattal Berlinbe a családjához és a barátaihoz a wolfsburgi legénylakásából. Most viszont "munkaügyben", profi focistaként lesz jelenése a fővárosban – de nevelőegyesülete, a Hertha régi riválisa vendégeként. Schäfer András csapata, az Union stadionjában Dárdai Bence szülei és sok barátja is a lelátón lesz.

Természetesen ez egy egészen különleges meccs lesz, hiszen újra Berlinben játszhatok, és jönnek a barátaim és a családtagjaim is.

A másik oldalról, a Herthából jövök, nyilván nyerni szeretnék az Unionnál. De elsősorban persze azért, mert szükségünk van a pontokra" – hangsúlyozta Dárdai Pál legifjabb fia, hogy nem a herthás múltja, hanem a tavaly nyár óta szolgált Wolfsburg érdeke a legfontosabb számára. – "Egyszerűen el akartam jönni otthonról, hogy kipróbáljak valami újat. A helyzet sem volt valami egyszerű a Herthánál, így az eligazolás volt a lehető legjobb lépés számomra. Már csak azért is, mert Wolfsburg sincs olyan messze otthonról.

Dárdai Pálék hamar elfogadták fiuk döntését

Nyilván megpróbáltak Berlinben tartani, mindenekelőtt a szüleim. Nekik különös szituáció volt, hogy a legfiatalabb fiuk is elköltözik, aki utolsóként lakott otthon. De gyorsan elfogadták a döntésemet és velem örültek.

Jó döntés volt egy erős Bundesliga-klubhoz szerződnöm" – mondta Dárdai Bence, aki a kezdeti mellőzés után, október óta már 15-ször szerepelt a wolfsburgi kezdőcsapatban.

"Egyszerűen próbáltam önmagam lenni és úgy játszani, ahogy a Herthában is mindig játszottam. Az edző minden meccs előtt elmondta, milyen feladatot kell elvégeznem, elsősorban védekezésben, de támadásban is. Nagyon bízik bennem, én pedig igyekszem ezt meghálálni. Személy szerint nekem ennél nem is alakulhatott volna jobban a szezon, a csapattal pedig próbálunk Európába jutni" – fogalmazott az U17-es Európa-bajnok focista, majd elárulta: ha ideje engedni, nézi a Hertha meccseit már csak a még ott játszó bátyjai, Palkó és Márton miatt is.

Kölcsönösen megnézzük egymás mérkőzéseit, és nap mint nap telefonálunk egymással. A szabad napjaimon pedig gyakran utazom Berlinbe, vonattal irány Spandau, aztán onnan haza.

– mondta Dárdai Bence.