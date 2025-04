Felesége sem kísérte el, könnyes búcsút vett BL-álmától a Bayern legendája

A kiesés tényén túl is fájó a Bayern Münchennek, hogy lemarad a saját stadionjában rendezendő Bajnokok Ligája-döntőről, ráadásul a szezon végén búcsúzó klubikon, Thomas Müller számára a 163. volt az utolsó BL-meccs a nevelőegyesületében. A 35 éves támadó a Bayern utolsó helyeztéből, a 95. percben akár hosszabbításra is menthette volna az Internazionale elleni negyeddöntő-visszavágót (2-2, összesítésben 4-3 az olaszoknak), mégis búcsúznia kellett nagy álmától, hazai pályán harmadszor is megnyerni a BL-trófeát.

Thomas Müllert a BL-kiesés ellenére is megünnepelte a Milánóba utazott Bayern-tábor Fotó: picture alliance

A 131-szeres német válogatott klasszis – aki a milánói meccsen csapatkapitányként vezette a bajorokat – a lefújás után, a kiesés ellenére is óriási ünneplésben részesült a biztonsági okokból sokáig a szektorában tartott, több ezres Bayern-tábor előtt. A sok nagy csatát megélt, rutinos futballista tőle szokatlan módon nagyon elérzékenyült. Talán azért is gyengék az idegei, mert a 15 év házasság és 20 évnyi kapcsolat után válságba jutott a házassága a feleségével, Lisával, aki el sem utazott férje különleges mérkőzésére – ellentétben Müller idős szüleivel.

Müller BL-búcsúját szebbé tették a szurkolók

Érzelmileg a legmegrendítőbb szituáció a helysízni interjú után következett: az egész szurkolótábor ott volt még és a nevemet skandálta. Nem vagyok különösebben szentimentális, de a testem reagált: libabőrös lettem,

amit nem tudsz irányítani, nem mondhatod, hogy gyerünk, legyek libabőrös, mert az egész jól illene ehhez a helyzethez. Magától jött. Egyszerűen örültem a megbecsülésnek" – mondta utóbb Müller.

"Nem büszke vagyok magamra, hanem boldoggá tesz, hogy milyen sok öröm ért itt, és hogy néhányaknak örömöt okoztam" – mondta egy kérdésre válaszlva szerényen a Bayerntől nyáron 25 év után távozó világbajnok csatár, aki rövidesen a 13. Bundesliga-bajnoki címét söpörheti be Münchenben, 20 másik rangos honi és nemzetközi trófea megnyerése után.

Müller 16 év alatt, 163 BL-meccsen 57 góllal és 34 gólpasszal segítette imádott klubját.

Így ünnepelte a Bayern-tábor Thomas Müllert: