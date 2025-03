Csuti nem kertelt, mindent elmondott Szoboszlai és Güler balhéjáról

Szoboszlai Dominik múlt vasárnap este először a pályán szólalkozott össze a török válogatott sztárjával, Arda Gülerrel. A párbaj aztán a közösségi médiában folytatódott, a Liverpool középpályása Güler Real Madridnál kapott játékpercein gúnyolódott, utóbbi viccnek nevezte Szoboszlait és arra is felhívta a figyelmét, hogy a törökök 6-1-es összesítéssel ejtették ki a Nemzetek Ligája A divíziójából a magyarokat. A szócsata végigsöpört az interneten.

Szabó András Csuti szerint a szócsata nem ártott Szoboszlai Dominik (balra) népszerűségének Fotó: AFP

Szoboszlai legutóbbi Instagram-posztja alatt már több mint 65 ezer komment érkezett, a Transfermarkton még kedd reggel is a magyarok csapatkapitánya volt az, akire a legtöbben rákerestek az elmúlt órákban. Őt követte Güler, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo és Lamine Yamal.

Szoboszlai Dominik volt a legkeresettebb futballista a Transfermarkton Forrás: Transfermarkt

Szoboszlai a válogatott meccs után érzelmeire hallgatott, biztos, hogy egy kommunikációs tanácsadó erről lebeszélte volna. Az influenszer-marketinggel is foglalkozó Szabó András Csuti szerint azonban a sok negatív, túlnyomó többségben török komment nem fog megártani Szoboszlai népszerűségének.

Szoboszlai népszerűsége nem tört meg a balhétól

„Szoboszlai egy nemzetközi sztár. Az ilyen jellegű kommentek a közösségi média jelenlétének negatív színben való feltüntetésére nincsenek hatással. Az ekkora nagyságú sportolók esetében az, hogy a kommentszekcióban összeszólalkozik valaki valakivel, azzal égvilágon semmi jelentősége nincs” – nyilatkozta lapunk megkeresésére Szabó András Csuti. A Social Guru marketing ügynökség tulajdonosa szerint a 24 éves futballista teljesen más elbírálás alá esik, mint a kifejezetten tartalomgyártással foglalkozó hírességek.

Ezt nem szabad összehasonlítani azzal, amikor egy médiaszemély, egy celeb, egy tartalomgyártó vagy egy influenszer csinál éppenséggel ilyet. Annak azért másabb jellegű ódiuma lehetne, hiszen ők ebből élnek.”

„Két fantasztikus futballistáról beszélünk, mi iszonyatosan büszkék vagyunk Dominikra. Én természetesen vele értek egyet, ne magyarázzon egy 20 éves srác a csapatkapitánynak idegenben. Szoboszlait szerintem nem érdekli, hogy milyen kommentek vannak most az Instagramja alatt. Ez előtt is a Liverpool egyik legjobb játékosa volt, aki a Premier League egyik legjobb középpályása, a világ 25 legjobb futballistája között tartanak számon, ebből adódóan teljesen mindegy, hogy milyen kommentek mennek most a közösségi médiában.”