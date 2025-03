Szoboszlai edzője az asztalra csapott, nem engedi el a sztárjátékosát

A Liverpool trófeával feledtetheti a keddi kiesést a Paris Saint-Germain ellen a Bajnokok Ligájában. Szoboszlai Dominikék ellenfele a vasárnapi Angol Ligakupa-döntőben a Newcastle United lesz (17:30, Match 4). Péntek délelőtt Arne Slot, a vörös mezesek vezetőedzője sajtótájékoztatót tartott.

Szoboszlaiék edzője, Arne Slot azt szeretné, hogy Virgil van Dijk hosszabbítson a Liverpoollal Fotó: NurPhoto via AFP

A holland szakember első kérdésnek rögtön azt kapta meg, hogy hogy állnak a klubnál a szerződéshosszabbítások (Mohamed Szalah, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk). "Nem tudom én sem, hogy mi történik a következő szezonban. Amit egyedül tudok, hogy nagyon szeretném, hogy Virgil itt legyen velünk az új idényben, a többi hosszabbítással kapcsolatos információ megosztása nem tartozik az én feladatköreim közé" - kezdte Arne Slot, aki tehát ragaszkodik ahhoz, hogy csapatkapitánya maradjon a klubnál.

A Liverpoolnak négy, a Newcastle-nek három hiányzója lesz vasárnap, Slot azonban nem aggódik a sérültek helyettesítése kapcsán. "Trent nem lesz ott a döntőn, de abban reménykedünk, hogy az idény utolsó mérkőzéseire rendben lesz. Konaté az elmút napokban még nem edzett együtt a csapattal, de bízom benne, hogy ma már a rendelkezésemre állhat... Dicséret illeti a Newcastle stábját, ugyanis az, hogy a szezon ezen szakaszában csupán két-három sérültjük van. Nálunk Trent Alexander-Arnold, náluk Anthony Gordon lesz a nagy hiányzó, de mind nekünk, mind nekik vannak olyan egyéb kiváló játékosai, akik helyettesíteni tudják őket."

Az angol jobbhátvédet Jarell Quansah fogja helyettesíteni, aki a gyenge szezonkezdete után összekapta magát olyannyira, hogy Thomas Tuchel meghívót küldött neki az angol válogatottba.

"Az előző szezonban mindenki láthatta, hogy milyen képességei vannak. Idén az Ipswich után (amikor Slot a félidőben lecserélte - a szerk.) már a Konaté-Van Dijk kettősnek szavaztam főként bizalmat, akik borzasztóan erős páros, emiatt játszik Jarell kevesebbet. Őt most már nem lehet tehetségnek nevezni, egyre nagyobb nyomás kerül rá, amit jól visel, ezért gondolhatta úgy Thomas Tuchel, hogy meghívót küld neki. Erős, gyors, nagyon jól bánik a labdával, valamint a rögzített szituációknál is rendkívül veszélyes, ezt láthattátok a PSG ellen is, nagyon közel állt ahhoz, hogy továbbjuthasson minket."