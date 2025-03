Szívszaggató üzenet Michael Schumacherről, szörnyű helyzetbe került az F1-legenda fia

A Forma-1 hétvégi, melbourne-i szezonrajtja (Ausztrál Nagydíj, vasárnap 5:00, tv: M4 Sport) közeledtével Ausztráliában rendezték meg a több más autós és motoros sorozat képviselőit is felsorakoztató Race of Champions (Bajnokok Tornája) elnevezésű versenyt. A sydneyi Accor Stadionban megrendezett gálán szágudozó pilóták – köztük a fia, Mick – megható üzenetet küldtek a korábbi rendszeres résztvevő Michael Schumachernek.

"Küzdj tovább, Michael" - üzenték a versenyzők, köztük Mick Schumacher (jobbra) és Sebastian Vettel (jobbról a negyedik) Fotó: Getty Images

A közönség nagy ünneplése közepette 20 versenyző tartotta föl a "Küzdj tovább Michael – Hiányzol nekünk" feliratú molinót, amelynek a feliratát Michael Schumachernek szánták.

Az F1 hétszeres világbajnoka anno 2007-től 2012-ig sorozatban hatszor nyerte meg ezt a kieséses autóversenyt egykori pártfogoltjából lett barátja, Sebastian Vettel párjaként. Utóbbi vezényelte most a pilóták akcióját. A 2022-ben visszavonult négyszeres vb-győztes Vettel most (már nem először) Schumi fiával, a 25 éves Mick Schumacherrel együtt alkotta a "német szupercsapatot". Nem termett számukra babér, sem érem, mint a 2019-es második helyezésükkel: most az ausztrálok elleni elődöntőben estek ki, egyéniben pedig mindketten a negyeddöntőig jutottak.

Fia tudja a valóságot Michael Schumacher állapotáról

A molinón idézett Küzdj tovább a Schumacher család által 2017 óta működtetett alapítvány neve is egyben, amely többek között képzési, egészségügyi és tudományos projekteket támogat. A legendás német versenyző 2013. december 29-én szenvedett súlyos fejsérülést síelés közben, és bár élve megúszta, máig ápolásra szorul. A szerettei óvják a nyilvánosságtól, az állapotát is hétpecsétes titokként kezelik. Annál nehezebb pillanatokat élhetett át most a fia, miközben a sporttársaival együtt felmutatta az apjának szánt üzentet.

Hihetetlenül furcsa és nehéz lehetett Micknek. Ott állsz, tartod az apádnak szánt feliratot, miközben te tisztában vagy a teljes igazsággal.

A kilátásokkal, a kezeléssel, a statisztikákkal. Mégis a magasba tartod a remény és a szolidaritás jelképét. Valamit, ami talán túl egyszerű a magadban hordozott komplex érzésekhez képest" – írta egy hozzászóló a Forma-1 Reddit-oldalán.