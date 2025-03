Hónapok után tért vissza, Gulácsi Péter megtörte a csendet

Gulácsi Péter a nagy visszatérő a magyar fociválogatottban. A gárda kapusa tavaly október elején jelentette be, a klubjára, valamint az egészségére szeretne koncentrálni, ezért az ősz további meccsein nem vállal szereplést a nemzeti együttesben. Marco Rossi szövetségi kapitány ekkor tudomásul vette a döntést, s jelezte, tavasszal újra leül beszélni a játékossal. Ez sikerüt is, Gulácsi pedig - aki ősszel így négy meccset hagyott ki - hétfőn rendben meg is érkezett Telkibe.

Gulácsi Péter szeptemberben védett utoljára a válogatottban Fotó: Koncz Márton / Nemzeti Sport

A csapatra két fontos meccs vár, csütörtökön és vasárnap a törökök ellen dől el, ki marad a Nemzetek Ligája legmagasabb osztályában. Gulácsi hétfőn elmondta, örömmel tért haza a csapathoz.

Örülök, hogy újra meghívót kaptam és itt lehetek Telkiben. Mindig szívesen jövök a válogatottba, és már nagyon várom a mérkőzéseket, remélem, sikeres hetet zárunk. A Nemzetek Ligája fontos sorozat, ezért mindenképpen szeretnénk az A-ligában maradni, ehhez egy topcsapatokban szereplő, kiváló játékosokból álló, roppant erős török válogatottat kell felülmúlnunk.

- mondta a kapus, aki a hétvégén szenzációs formában védett a Bundesligában a Lipcse Dortmund elleni találkozóján.

Gulácsi Péter 🗣️Örülök, hogy újra meghívót kaptam és itt lehetek Telkiben. Mindig szívesen jövök a válogatottba, és már nagyon várom a mérkőzéseket, remélem, sikeres hetet zárunk. A Nemzetek Ligája fontos sorozat, ezért mindenképpen szeretnénk az A-ligában maradni, ehhez egy… pic.twitter.com/eVdRRwC6qc — MLSZ (@MLSZhivatalos) March 17, 2025

Gulácsi a legjobb

Gulácsi Péter jelenleg 13 kapott gól nélküli találkozót számlál a német bajnokságban. Ezzel a liga listavezetője ebben a tekintben, mögötte a Bayern világbajnoka, Manuel Neuer áll 11 találkozóval.