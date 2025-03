Schumacher a hőse, Forma-1-be pályázik a halált is legyőzött pilóta lány

Kamaszkora óta őt tartják az egyik legesélyesebbnek arra, hogy évtizedek múltán újra nő versenyezzen a Forma-1-ben. A 24 éves Sophia Flörsch egyelőre a Forma-3-ig jutott, de a Sport1-nek nyilatkozva elárulta: továbbra is az F1 a célja.

Sophia Flörsch a nagy visszatéréséről készült, 2023-ban megjelent film premierjén Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

"Mindig is ez volt az álmom. Azt hiszem, ha valaki elkezdi ezt a sportot, akkor mindig az a célja, hogy odakerüljön, hiszen a Forma-1 a királykategória" – mondta a pilóta lány, aki évekig száguldozott az F3-ban, szerepelt a DTM-ben (német túraautó-bajnokság) és a WEC-ben (megbízhatósági versenysorozat) is.

A német profi autóversenyzőnő négyévesen kezdte a gokartozást, és már tiniként berobbant a köztudatba. Először azzal, hogy 14 évesen csak az alsó korhatár (15) miatt nem engedték indulni a Forma-4-es versenysorozatban, majd azzal, hogy 17 esztendősen már a Forma-3-ban rótta a köröket. A sportágon kívül leginkább akkor ismerhették meg a nevét, amikor a fél világot bejárták a 2018 őszi, életveszélyes makaói balesete képsorai: ekkor 276 km/h-s sebességnél ütközött egy riválisával, majd megpördülve a palánk fölött nekirepült autójával a fotósok épületének.

Beszédképtelenül, gerincét törve, bénulásra utaló tünetekkel szállították kórházba, de megúszta élve, és az operációk után öt hónappal már újra versenyzett, majd megkapta a legnagyobb visszatérőnek járó Laureus-díjat. Újabban az amerikai IndyCar-sorozat utánpótlás-szériájában, az Indy NXT-ben szerepel.

Az álmait jelentő F1-gyel kapcsolatban elmondta: különösen Michael Schumacher és Lewis Hamilton – az egyaránt hétszeres vb-győztes rekorderek – inspirálják.

"Eleinte természetesen Michael Schumacher volt a példaképem, és természetesen a mai napig is az, hiszen ő egyszerűen a motosportok legendája. Mindig is a hősöm volt és az is marad! Mellette csodálom Lewis Hamiltont is, aki egy nagyon menő srác és egyben remek pilóta" – mondta Sophia Flörsch.

Egy vicces sztorit is megosztott magáról, nevezetesen azt, amikor már tapasztalt autóversenyzőnőként elérte azt az életkort, hogy megszerezhette a közúti jogosítványt.