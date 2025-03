Bognár György nem kertelt, elárulta, ki lesz az NB I idei bajnoka

Minden szempontból izgalmasnak ígérkezik a labdarúgó NB I véghajrája. 24 fordulót követően a Puskás Akadémia 48 ponttal vezet, a felcsúti együttest követi 46 ponttal a Ferencváros és 44 ponttal a Paks, de még a 40 pontos MTK-nak is lehet sansza egy óriási bravúrra. Mindeközben a mezőny végén a Kecskemét (20 pont) és a Debrecen (20 pont) próbál elmenekülni a kiesőzónából, akik leginkább a Nyíregyházát (24 pont) és a Zalaegerszeget (25 pont) veszélyeztethetik. A Paks vezetőedzője, Bognár György nemrég a bajnoki esélyekről és Böde Dánielről is szót ejtett.

Bognár György (balra) nem hiszi, hogy idén bajnok lesz a Paks Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Bognár csapata 24 forduló alatt 53 gólt szerzett, amivel messze a legeredményesebbek az NB I-ben. Ehhez viszont 37 kapott gól társult, ennél rosszabb védelme csak a Debrecennek (47 kapott gól) és a Kecskemétnek (41 kapott gól) van.

"Van aki azt mondja, hogy ő fradista vagyok, de a másik csapata a Paks, mert mindig megnézi a Paksot, mert a meccseiken mindig történik valami. És ez a lényeg szerintem. Olyan a focink, hogy mindig történik valami, soha nem unalmas, és ez szerintem jó dolog. Úgy érzem, szimpatizánsokból nekünk most több százezer ember összejött az utóbbi években" – kezdte Bognár György.

Azt a filozófiát képviselem, hogy lőjük mi a legtöbb gólt, sok helyzetünk legyen, mert akkor több gólunk is lesz. Ha mi lőjük a legtöbb gólt, akkor nagy bajunk nem lesz.

Bognár György szerint a Fradi az esélyes

Ami a bajnoki versenyfutást illeti, a szakember úgy látja, hogy a mostani szezonnak is a Fradi az esélyese a hullámvölgyei ellenére.

"Teljesen egyértelműen láttam, hogy a Fradi kiegyensúlyozottabb, és ez fél évvel korábban is látható volt. Most más a helyzet olyan szempontból, hogy még mindig a Fradi a legesélyesebb a bajnoki cím megnyerésére, mert már túl van egy hullámvölgyön, a Puskás Akadémia pedig éppen benne van. Mi viszont még nem voltunk benne. Azt gondolom, hogy a Fradi meg tudja nyerni a bajnokságot, de idén sokkal kiélezettebb a helyzet pontszámban és teljesítményben is. Tehát a pályán látottakra alapozva, idén sokkal szűkösebb lesz ez a Fradi győzelem, és ez jó."

Nekünk jó eredmény, hogy ha dobogósok leszünk és kijutunk a nemzetközi kupaporondra.

Böde Dániel, aki többségében idén csereként lépett pálya a tolna vármegyei együttesben, már 11 gólnál tart, amivel vezeti a góllövőlistát. Bognár azt is megindokolta, hogy miért a cserék között számol a rutinos támadóval.