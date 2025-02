Verstappen botránnyal indít, bojkottal fenyeget

A Forma–1 vezetői idén úgy döntöttek, hogy egyszerre mutatják be a csapatokat és a pilótákat az új idény kezdete előtt. A F1 Londonba szervezte az impozáns gáláját, az O2 Aréna angol közönsége azonban nem mindenkit fogadott kitörő örömmel. A Red Bull részéről Christian Hornert és Max Verstappent is alaposan kifütyülték, utóbbi édesapja, Jos Verstappen kiakadt a látottak miatt.

Max Verstappen bojkottal fenyegeti az angolokat Fotó: Red Bull Content Pool via AFP

„Önmagában észszerű döntés volt az évnyitó és a rendezvény, ennek ellenére szégyenletesnek tartom, ami ott történt a Red Bull Racinggel. Christian Hornert és Maxot is kifütyülték. Azért mész oda, hogy a Forma-1-ért tegyél, hogy népszerűsítsd a sportágat, aztán kifütyül a közönség. Nem hiszem, hogy ez elfogadható lenne. Értem, hogy Max az egyetlen, aki feltüzeli az angolokat, és pontosan kimondja, hogy mi a helyzet, hogy ennek a dolgok. Ez szerintem akkor sem elfogadható, tényleg csalódás, ami ott történt” – kezdte a hőzöngést Jos Verstappen, amit az Origo szúrt ki.

Verstappen bojkottal fenyeget

A négyszeres világbajnok édesapja azt is belebegtette, hogy fia annyira megorrolt az angolokra, hogy a jövőben bojkottálni fogja azokat az eseményeket, amelyek az országban lesznek megtartva.

„Nem, Maxnak semmi kedve nincs hozzá, hogy 25 ezer ember előtt így kifütyüljék. Azt is elmondta, ha jövőre is Angliában lesz, akkor biztosan nem lesz ott. Azért vagy ott, hogy népszerűsítsd a sportágat és bemutasd az autókat, de ha aztán ilyen fogadtatást kapsz, akkor felmerül a kérdés, hogy miért is vagy ott? Fel kell készülnie az ilyen eseményekre, de aztán még a füttyszó is érkezik, ez nincs rendben, szerintem alaposan át kell gondolni a történteket a szervezőknek is” – zárta a gondolatait Jos Verstappen.

Az új Forma–1-es szezon március 16-án indul Ausztráliában.