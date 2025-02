Támogatja a kormány a parasportolókat

A parasportolókra különösen igaz, hogy a fizikai adottságuk, esetleges hiányosságuk akár hátrányként is érhetné őket a sportolói életben. Azonban a mottójuk, hogy “fogyatékosnak lenni, nem azt jelenti, hogy vesztesnek lenni”, ami pedig nem is lehetne igazabb.

Illés Fanni úszó a magyar zászlóval a 2024-es párizsi nyári paralimpiai játékok megnyitóünnepségén a párizsi Champs-Elysées-n 2024. augusztus 28-án. A Magyar Parasport Napja minden parasportoló ünnepe

MTI/Koszticsák SzilárdFotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Rendkívüli parasportolóink és eredményeik

A Magyar Parasport Napja alkalmából most felidézünk néhány parasportolót, akinek a pályafutására érdemes odafigyelni, és a sikereik önmagukért beszélnek.

Magyarország számos, világszinten is elismert parasportolóval büszkélkedhet. Közülük pedig kiemelkedik Kiss Péter Pál, aki a 2020-as tokiói paralimpián aranyérmet szerzett KL1-es kajak kategóriában .

büszkélkedhet. Közülük pedig . Farkas László, a sokszoros paralimpiai bajnok erőemelő, valamint Dani Gyöngyi, a kerekesszékes vívás egyik meghatározó alakja nagyban hozzájárult a magyar parasport sikereihez.

nagyban hozzájárult a magyar parasport sikereihez. Kiemelkedő sportolónk Boronkay Péter paratriatlonista, aki többszörös világbajnok és Európa-bajnok, valamint Suba Róbert parakajakos, aki pedig 2016-os riói paralimpiai ezüstérmével és világkupa-sikereivel írta be magát a magyar sporttörténelembe.

írta be magát a magyar sporttörténelembe. Illés Fanni paralimpiai bajnok úszó is méltó helyet foglal el a magyar parasport nagyjai között, hiszen évek óta kimagasló teljesítményt nyújt a nemzetközi úszómezőnyben.

Ők és a többi sikeres parasportolónk példát mutat akaraterőből, elszántságból, sportszeretetből és kitartásból, nem csak fogyatékosoknak.

A kormány támogatja a magyar parasportot

A magyar kormány kiemelt figyelmet fordít arra, hogy mindenki számára elérhetővé tegye a sportolást, függetlenül a fizikai adottságaitól. Az állam emiatt évek óta jelentős támogatást nyújt a parasport-szervezeteknek, és különböző lehetőségeket is biztosítanak a fogyatékkal élő sportolók számára. Az államtitkárság az idén tízmillió forinttal támogatta a Magyar Parasport Napját, amelynek ezúttal két kajakos: az olimpiai bronzérmes Fojt Sára és a - már cikkünkben is említett - paralimpiai bajnok Kiss Péter Pál lett a nagykövete - számolt be róla a Nemzeti Sport.