Európai nyolcaddöntős csapathoz írt alá az új Szoboszlai

Pályára ugyan nem lépett, de kerettagként részese volt a dán Köbenhavn sikerének Németh Hunor. A magyar U19-es válogatottban szereplő, de még csak 17 éves középső középpályás csapata hosszabbítás után 3-1-re nyert a német Bundesligában szereplő Heidenheim vendégeként, és 4-3-as összesítéssel bejutott a Konferencia-liga nyolcaddöntőjébe. A győri születésű, de egyéves kora óta Dániában élő labdarúgó ugyanakkor személy szerint is fontos mérföldkőhöz érkezett a karrierjében: szerda óta a felnőtt kerethez tartozik.

Németh Hunor a magyar korosztályos válogatottakban is gyorsan veszi a lépcsőfokokat Fotó: Micheller Szilvia / Nemzeti Sport

Németh-ről a Szoboszlai Dominikkal közös menedzserük, Esterházy Mátyás többek között elmondta:

Hunor óriási tehetség, az egyik legnagyobb értéke lehet a magyar labdarúgásnak

– idézte a Magyar Nemzet a játékosügynököt, aki Hunort szokta említeni, ha arról kérdezik, jó eséllyel melyik játékosa futhat be Szoboszlaiéhoz hasonló karriert. – Nagyon pozitív vagyok a jövőjével kapcsolatban. Most éppen erre a lépcsőfokra volt szüksége a további fejlődése érdekében, örömteli, hogy a Köbenhavn egészen kiskora óta rendkívül tudatosan építi őt, és évek óta az egyik legnagyobb tehetségként kezeli.

Németh Hunor a koppenhágaiak U19-es csapatában remekelve hívta fel magára a profik stábjának figyelmét. A téli felkészülés során már az első csapattal készült, a januári edzőtáborban több felkészülési meccsen is játszott. A csütörtöki kupameccs előtt pedig bejelentették: hivatalosan is csatlakozott a dán bajnokság éllovasához.

– Hunor edzéseken és felkészülési mérkőzéseken mutatott teljesítményét látva úgy ítéltük meg, hogy eljött az idő a szintlépéshez. Rengeteget fut, technikailag nagyon képzett és a taktikai érettsége is kiemelkedő. Emellett a mentalitása is kifogástalan, és nyomás alatt is remekül teljesít. Folyamatosan azért dolgozik, hogy még jobb játékossá váljon, úgyhogy eljött az ideje, hogy immár a felnőttek között küzdjön a csapatba kerülésért – méltatta a magyar tehetséget Sune Smith-Nielsen, az FC Köbenhavn sportigazgatója.

🗣️ Hunor Németh rykkes op i førsteholdstruppen: Betyder meget



Hunor Németh er blevet rykket om som en fast del af førsteholdstruppen. Hør fra det 17-årige midtbanetalent her⤵️https://t.co/PunteKDzBq#fcklive — F.C. København (@FCKobenhavn) February 19, 2025

– Az utóbbi időszakban elképesztően sokat tanultam, már az első téli edzés előtt nagyon izgatott voltam. Örülök, hogy a teljesítményem megütötte az elvárt szintet, boldog vagyok, hogy immár folyamatosan az első csapattal készülhetek. Különleges érzés azokkal együtt edzeni, akikre felnézel, nagyon sokáig vártam arra, hogy köztük lehessek. Most viszont új célokat kell kitűzni magam elé.

Első körben szeretnék bemutatkozni az első csapatban, utána pedig egyre több játéklehetőséget szeretnék kiharcolni magamnak az együttesben

– mondta a klub honlapjának Németh Hunor.