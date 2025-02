Komoly erősítés: Bajnokok Ligája-győztes posztriválist kapott Sallai

A Galatasaray nagy csatát vív a Fenerbahcéval a török bajnoki címért, emellett Sallai Roland csapata az Európa-ligában is versenyben van még, ahol az AZ Alkmaarral küzd meg a legjobb 16-ba kerülésért. Az együttes emiatt szerette volna a télen megerősíteni a keretét, és Álvaro Morata személyében sikerült egy világsztár támadót a klubhoz csábítania.

Sallai Roland riválist kapott a Galatasaraynál / Fotó: Anadolu via AFP

A 32 éves csatár tavaly nyáron Európa-bajnokságot nyert a spanyol válogatottal, amelynek csapatkapitánya is volt egyben. Ezt követően az AC Milanhoz igazolt, ahol viszont adós maradt a jó teljesítményekkel. 25 tétmérkőzésen, több mint 1600 játékperc alatt hat gólig és két gólpasszig jutott, az olasz együttes pedig nem marasztalta, ugyanis az ő távozása után tudta megszerezni a mexikói válogatott Santiago Giménezt.

Sallai újabb riválist kapott

Morata a Real Madridban, az Atletico Madridban, és a Juventusban is megfordult, előbbivel kétszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját. A 32 éves futballista több poszton vethető be, középcsatár mellett irányítót/hamis kilencest, valamint szélsőt is tud játszani. Főként utóbbi lehet probléma Sallai Rolandnak, aki így újabb posztriválist kap a támadósorba. A Galatasaray halmozza a szélsőket/támadókat, emiatt történt meg, hogy Sallai az elmúlt időszakban már inkább jobb oldali szárnyvédőt játszott a klubban.

Moratát 12 hónapra vette kölcsön a Galatasaray: amennyiben elégedettek vele, 2026-ban talán végleg megvásárolhatják.