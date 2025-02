Szívszorító, elhunyt nagypapájáról beszélt Hosszú Katinka

Már kiskoromban is tudtam, hogy a sikernek ára van, nagyon keményen meg kell dolgozni érte. A nagypapám tanított meg úszni, és nagyon szerencsés vagyok, mert ő úgy figyelt rám, hogy ezeket a dolgokat is megtanította: hogyan kell célokat kitűzni rövid távon, hosszú távon. Azért is szerencsés vagyok, mert apukám kosárlabdázó volt, így ő is tudta, mivel jár az élsport. Sokszor leültetett, hogy gondoljam át, hogy biztos-e, hogy ezt a sportot szeretném űzni