Gulácsi a csúcson, világklasszist is maga mögött hagyott

Az RB Leipzig számára felért egy vereséggel az Union Berlin elleni idegenbeli 0-0, de a gyenge játék és eredmény ellenére két ok is volt az örömre. Miután a nagy rivális Stuttgart kikapott (hazai 1-2 a Mönchengladbach ellen), Gulácsi Péter és Orbán Willi csapata a csalódást keltő egyetlen ponttal is előrelépett a Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helyre. A magyar futballkapus pedig ebben a Bundesliga-szezonban már kilencedik alkalommal zárt kapott gól nélkül.

Gulácsi Péteré lehet idén a fehér kesztyű a Bundesligában Fotó: picture alliance



Ezzel Gulácsi megelőzte a Bayern München világbajnokát, Manuel Neuert az úgynevezett fehér kesztyűért zajló versengésben – emelte ki a Sport1.de. Ezt minden bajnokság végén az a kapus kapja meg, aki a legtöbbször „nullázta le” az ellenfeleket.

Gulácsi megelőzte Neuert Fotó: Sport1.de

Gulácsi eddig 9, a mögötte második Neuer 8 alkalommal nem kapott gólt ebben az idényben a bajnokságban – ráadásul úgy, hogy az 58-szoros magyar válogatott légiósunknak hárommal több meccsen kellett megvédenie a kapuját (ő 1665, a Bayern-sztár 1440 percig védett eddig).