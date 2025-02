Pár perc elég volt, javított a Fradi a nagy kudarc után

A Ferencvárost csütörtökön súlyos megrázkódtatás érte, miután 3-0-ra kikapott a Viktoria Plzentől és búcsúzott az Európa-liga küzdelmeitől. Ráadásul az NB I-en is elbukta az első helyet, a vasárnapi, fehérvári meccset nyolcpontos hátrányban várta az éllovas Puskás Akadémia mögött.

Gróf Dávid és ferencvárosi társai javítottak

A Fradi javítani tudott, az első hét percben két gólt szerzett, Abu Fani és Makreckis is gólt szerzett, vagyis gyorsan lerendezte a meccset. A fehérvári alakulat az 56. percben büntetőből szépített, de az utolsó szó a Fradié volt, Ben Romdhane is betalált, a zöld-fehérek 3-1-re nyertek, és öt pontra csökkentették a hátrányukat a második helyen. Ez volt az első győzelme a Ferencvárosnak 2025-ben az NB I-ben, és az új edző, Robbie Keane is először diadalmaskodott a magyar élvonalban.

