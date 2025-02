Lenyelt könnyek, élete nagy lehetőségét siratja a Fradi csalódott sztárja

Robbie Keane vezetőedző és Kubatov Gábor elnök szerint is a Fradihoz méltatlan volt a Viktoria Plzen vendégeként nyújtott „produkció”. A magyar bajnokcsapat a hazai 1-0 után, Csehországban 3-0-ra kikapott, így nem jutott a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjébe. Feltűnően kritikusan, a csapattársai hozáállását is ostorozva nyilatkozott a rájátszásbeli visszavágó után Gróf Dávid is, miután az első félidőben 12 perc alatt három gólt kapva elszállt a zöld-fehérek minden reménye. Nem csoda, hogy a 35 éves kapus a könnyeivel küszködve, összetörve értékelt az M4 Sport adásában: pár hét alatt fordult vele akkorát a világ, hogy élete egyik legfontosabb meccsén védhetett – ezért számára különösen fájó volt a kudarc.

Gróf Dávid váratlanul kapta élete nagy lehetőségét, neki különösen fájt a Fradi kiesése Fotó: AFP

– Nagyon nehéz most bármit is mondani – kereste a szavakat Gróf el-elcsukló hangon, kis híján elsírva magát. – A pályán néha úgy éreztem, mintha csak túl akarnánk élni. Pedig tudtuk, hogy ezt itt nem lehet. Nem is értem, erre nincs semmilyen mentségünk. Kikapni lehet, de erre nincs magyarázat. Az ellenfél rugdosta a gólokat, nem működött semmi az egész meccsen.

Csak az bánt, hogy mekkora esélyt kaptam én is és a csapat is az élettől, de ez a mai egy totális csőd volt.

Utóbbi mondata árulkodik arról, mekkora személyes drámát jelentett neki a kiesés.

Amikor már nem is számíthatott ekkora lehetőségre a pályafutásában, akkor hullott az ölébe.

Elúszott a Fradi beugró kapusának nagy esélye

Ha nem is a csehek elleni párharc volt Gróf első nemzetközi kupaszereplése, de eddig csak a selejtezőkben védhetett. Korábban a Honvéd 2017-es bajnokaként előbb a Bajnokok Ligájában kettő, majd a következő szezonban az El-ben négy meccset játszott végig. Aztán 2019 nyarán a Fradiba igazolva a BL- és El-selejtezőkben, illetve utóbbi főtábláján is csak a kispadot melegítette Dibusz Dénes árnyékában. Mindössze tíz tétmérkőzésen (bajnoki és Magyar Kupa-találkozókon) kapott szerepet a zöld-fehéreknél, mielőtt Debrecenbe, majd onnan két éve a Levadiakoszhoz igazolt.

Két hete a neki egyre több pénzzel tartozó görögöktől hívták vissza az Üllői útra, miután a válogatott csapatkapitány súlyos sérülést szenvedett (Dibuszt ezért a Fradi El-keretéből is kivették). A rutinos kapus aztán egy másik kollégája balszerencséje folytán került a kapuba, hiszen a Plzen elleni hazai meccsen a kispadra jelölték volna – csakhogy Dibusz után a helyettese, Varga Ádám is megsérült a bemelegítés során. Gróf tehát kilenc nappal azután, hogy a biztonság kedvéért szerződtették őt, két kispadon töltött NB I-es bajnoki után a mélyvízben találta magát az Európa-liga legjobb 16 közé jutásért lejátszott párharcban. A plzeni szavaiból és érzelemkitöréséből világosan látszott: élete nagy lehetőségeként tekintett erre, ezért fájt neki különösen a bántó kudarc.