Nagy a baj Berlinben, újra Dárdai Pált emlegetik a Herthánál

Jobban és veszélyesebben játszott ellenfelénél, szezoncsúcsot jelentő 21-szer célozta meg a düsseldorfiak kapuját és vezetett is – aztán három perc alatt két gólt kapva mégis 2-1-es vereséget szenvedett a Hertha labdarúgócsapata a német Bundesliga-másodosztályban. Dárdai Mártonék sorozatban negyedszer maradtak pont nélkül, és már nem a célul kitűzött feljutásért, hanem a bennmaradásért küzdenek. A tavaly nyáron Dárdai Pál helyére nagy reményekkel kinevezett Cristian Fiélt valószínűleg kirúgják a válságértekezletet tartó klubvezetők.

Dárdai Pál (jobbra) utóda, Cristian Fiél a kirúgás szélén a Herthánál Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A kiesés utáni rázós átmeneti évet tisztességgel levezényelt Dárdai leváltása után ez a Hertha főnökei számára felér egy beismerő vallomással: hibáztak az edzőkérdésben. Kivált, hogy legatyásodva is fizettek Fiél elengedéséért a Nürnbergnek. Mégis befürödtek vele. A magyar klubikonnal tavaly 32, most 25 pontot gyűjtött a csapat 22 forduló alatt (túlélve a keret teljes átformálását, példátlan sérüléshullámot, járványt és a Kay Bernstein klubelnök halála utáni sokkot is). Akkor az év végi 9. helyezést tartották elfogadhatatlannak, míg most a 13. pozícióban szégyenkeznek a másodvonal tabelláján.

Fiél nyolcból már a nyolcadik Hertha-edző, aki gyengébben szerepel, mint előtte Dárdai Pál.

– Egy nagyon, nagyon jó teljesítményt láttam a csapatomtól, egy olyan ellenfél otthonában, amely mindvégig a feljutásért fog küzdeni. Minden megvolt a játékunkban, amit elterveztünk. Domináltunk, sok helyzetet alakítottunk ki. Tiszteletem ezért a csapatnak! – értékelt Fiél a vereség után...

Persze hozzátette azt is, hogy tapasztalt edzőként pontosan tudja: hiába minden, az eredmény számít. Éppen ezért nem számít már sok jóra a Herthánál.

Dárdaiban bíznak, de...

A Bild megtudta, vasárnap válságértekezletet tart Benjamin Weber sportigazgató. A lap szerint az anyagi gondokkal küzdő Herthánál elsősorban házon belül keresik Fiél utódát. Ehhez öt alkalmazottjuknak van meg a szükséges végzettsége – köztük természetesen a legtöbbször emlegetett, háromszor már "tűzoltásra" vállalkozott Dárdainak. A Berliner Kurier is arról írt, hogy Fiél leváltása már csak idő kérdése, és noha értelmetlen azon elmélkedni, hogy Dárdaival idén jobban szerepeltek volna-e a berliniek, annyi biztos, hogy Fiéllel rosszabbul.