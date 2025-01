Lassan két hete várja mindenki, hogy Nikitscher Tamás topligába szerződjön, s a Real Valladolid játékosa legyen. A Kecskemét középpályása ősszel robbant be Marco Rossi válogatottjába, a Nemzetek Ligájában mind a hat találkozón alapember lett. Európában is megismerték, ennek is köszönhető a spanyolok érdeklődése. Ott azonban nem tudják hivatalosan bejelenteni, ahhoz el kell adni néhány játékost, s miután pénzt kap a klub, Nikitschert is regisztrálja a spanyol liga.

Nikitscher Tamás gyorsan alapember lett Marco Rossi csapatában / Fotó: Nemzeti Sport

Nikitscher leendő klubjánál éppen egy értékes focista miatt áll a bál, mely hatással van a magyar fiúra is. Az angol Manchester City szívesen látná a középhátvéd Juma Bah-t, a Sierra Leone-i focista menne is Angliába. Bah első körben a francia Lensben játszana, mindezt úgy tenné, hogy egyoldalúan szerződést bont a Reallal. Ez azt jelentené, hogy a spanyolok nem kapnának pénzt érte. A focista odáig merészkedett, hogy szerdán már az edzésen sem jelent meg. Állítólag letétbe helyezett egy összeget, amelyet a Valladolid akkor kapna meg, ha elengednék őt.

Juma Bah még mindig csak 18 éves, profi szerződést még nem kötött a Reallal, így "aprópénzért" távozhatna. A pénzt ugyan kevesellnék a spanyolok, de az fedezné Nikitscher érkezését.