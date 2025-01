„Tiszta szívemből szeretem” – Lewis Hamilton lebukott, majd felmelegített kapcsolatáról beszélt

Nem csak a Ferrerinál kezdett új fejezetének örülhet Lewis Hamilton, hanem egy rúgi-új munkatársának is. A Mercedest 12 év után elhagyott hétszeres világbajnok Forma–1-versenyző újra együtt dolgozik korábbi legközelebbi munkatársával, Angela Cullennel.

Hamilton és Cullen: páratlan páros az F1-ben az övék / Fotó: NurPhoto via AFP

Az 50 éves új-zélandi nő korábban hét évig volt Hamilton edzője, személyi asszisztense, egyben bizalmasa és jó barátja is.

Hamilton soha nem tudna elszakadni tőle

2023 elején aztán Angela távozott, azóta is ismeretlen okból, hogy most újra felbukkanjon a brit világsztár mellett, immár a Ferrarinál. Ez az olasz csapat óvatlanul nyilvánosságra hozott fotójából derült ki, amelyen Cullen is látható az első maranellói tesztjére készülő Hamilton mögött.

ANGELA CULLEN IS BACK 🥹❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 pic.twitter.com/MpXgnE9ltB — bia (@itzschelsea) January 22, 2025

– Kötődünk egymáshoz, sajnos vagy szerencsére. Megéltünk jó és rossz időket, hálás vagyok, hogy a kapcsolatunk olyan jó, amilyen, és valószínűleg a leghosszabb, ami ebben a sportágban létezik.

Hihetetlenül hálás vagyok neki, tiszta szívemből szeretem

– mondta utóbb Lewis Hamilton a stábjához és a Project 44 elnevezésű jótékonysági alapítványához is csatlakozott Angela Cullenről.

– Angela éli a saját életét. Sok ötlete van, amiket meg akar valósítani. Szinte naponta írunk egymásnak, és még mindig együtt járunk ejtőernyőzni. Mindig ott leszünk egymás életében – mondta a pilóta korábban, miután Angela tavalyelőtt átmenetileg távozott a csapatából.