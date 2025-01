Új sztárpár, elsöprő szerelem miatt szárnyal a Real Madrid klasszisa

Az angol válogatott labdarúgója, Jude Bellingham csütörtökön a Mallorca elleni Spanyol Szuperkupa elődöntőben betalált, így a 3-0-ra győztes királyi klub vasárnap a Barcelonával játssza a döntőt. (A másik elődöntőben a katalánok a Bilbaót verték 2-0-ra, így a két gigász egymással néz farkasszemet.)

Bellingham magánéletét spekulációk övezik Spanyolországban, kapcsolatba hozták egy énekesnővel, Aitanával, úgy vélik, a kiváló játékos ezért szárnyal a pályán. Laura Roige madridi riporter szerint a pár randizhat, mert követik egymást az Instagramon, és kedvelték egymás posztjait a közösségi oldalon. Mindezt annak ellenére, hogy Aitana Barcelonában született, és a csapat szurkolója - írja a The Sun. A spanyol El Desmarque arra is felhívta a figyelmet, hogy Aitanát és Bellinghamet nemrégiben ugyanabban a fehér Acne Studios pólóban látták. Bár azt mondják, nem lehet tudni, hogy Bellinghamé volt-e a felső, vagy csak a véletlen műve a dolog. A 21 éves Bellinghamet a nyáron kapcsolatba hozták Laura Celia Valk holland modellel is.