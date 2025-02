„Idő kell, amíg feldolgozom" - óriási trauma érte a Fradi klasszisát

Balázs Krisztián rengeteg üzenetet kapott azóta, hogy bejelentette: gerincvelő-problémák miatt be kell fejeznie sportpályafutását. A 22 éves tornász már elkezdett edzősködni, ugyanakkor időre lesz szüksége ahhoz, hogy megeméssze a történteket.

Balázs Krisztián edzőként folytatja

Az ifjúsági olimpiai bajnok klasszis - elfogadva az orvosok döntését - edzőként segíti szeretett sportágát.

"Új helyzet, de annak örülök, hogy maradtam ugyanabban a teremben, amelyben eddig is edzettem. Mondjuk az elég furcsa, hogy Kiki bának szólítanak a fiatalok. Megható volt az a sok üzenet, amit kaptam itthonról és külföldről is. A nemzetközi és az európai szövetség is méltatta az eredményeimet, és sztártornászoktól kaptam privát üzeneteket, amelyben biztatnak az edzői munka folytatására" - mondta Balázs Krisztián.

Az FTC-Telekom tornásza az ifi olimpiai érmein kívül junior vb-bronzérmet szerzett. EYOF-on harmadik lett, ifjúsági Európa-bajnoki aranyérem tulajdonosa, emellett több kontinensbajnoki érmet is begyűjtött. Volt vb- és Eb-döntőben, és sokszoros magyar bajnok.