Botrány után jött a csoda, ezek voltak idén a legnagyobb magyar sportsikerek

Csoda a jégen egy "bohóccal"

Ritkán látható nagy botrány után tettek csodát a férfi hokisok a divízió I/A-s világbajnokságon. A Bolzanóban rendezett vb-n a románok elleni vereséget követően Galló Vilmos "dobta le az atombombát", a játékos szó szerint ezt mondta Don MacAdam szövetségi kapitányra:

Sajnos a kapitány egy bohóc

A csapaton belül óriási botrány tört ki, a játékosok kivétel nélkül kiálltak társuk mellett. Sokáig úgy tűnt, MacAdam már a vb alatt hazajön, végül maradt: ilyen előzmények után a gárda szenzációt okozott, a házigazda olaszok mellett a szlovénokat is legyőzte, s első helyen jutott a világelitbe. A kapitány a világbajnokság után távozott a csapat éléről. A férfiakhoz hasonlóan a női jégkorongozók is remekeltek, ők is feljutott az A csoportba.

A férfi hokisok a jól megérdemelt trófeával Fotó: Szigetváry Zsolt

Csodás két hét az olimpián

Idén Párizsban rendezték a nyári olimpiát, melyen a magyarok összesen 19 érmet szereztek. Hat arany mellett 7 eüstérmet hoztak haza sportolóink, s a bronzból is hat jutott. Elsősorban úszóink remekeltek, a sportágban három első helyet is szereztünk. A párizsi olimpia magyar bajnokai: Kós Hubert (úszás) Férfi pájbajtőrcsapat (Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely), Milák Kristóf (úszás), Rasovszky Kristóf (nyíltvizi úszás), Márton Viviana (Taekwondo), Gulyás Michelle (öttusa). Az összes magyar helyezettet ide kattintva tudod megnézni.

Csapatunk az összesített éremtáblázaton a 14. lett, a közép-európai térségben pedig a legjobb eredménnyel büszkélkedhettünk.

Kós Hubert, Párizs első magyar bajnoka Fotó: Illyés Tibor

Dobogón a női válogatottak

Csapatsportágakban a lányok hoztak haza érmeket különböző világeseményekről. A női pólósok a dohai-vb-n a második helyet szerezték meg, a döntőben az Egyesült Államok győzte le a mieinket. A kézilabdás-lányok hazalmas meglepetésre jutottak be a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon a legjobb négy közé. Az elődöntőben Norvégia nyert ellenünk, a bronzmeccsen pedig utolsó perces góllal vertük a franciákat 25-24-re. Magyarország 12 év után nyert érmet világversenyen.

A kézis lányok harmadik helye aranyéremmel ért fel Fotó: MTI/MTVA



Klubcsapataink Európa-csúcsán

Csapatsportágban két magyar klub is Bajnokok Ligáját nyert idén. A győri kézislányok a hagyományosan Budapesten rendezett négyes döntőt nyerték meg, a gárda a fináléban a német Bietigheimet verte 30-24-re, s öt év után ért fel újra Európa csúcsára. A férfi pólóknál a Ferencváros a világ legjobbjának tartott Reccót verte 12-11-re a BL-fináléban.