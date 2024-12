"Nélküle nálam sem lennének" - Kapás Bogi búcsúajándékát sokan megkönnyezték

Csodálatos karácsonyi ajándékkal lepte meg edzőjét Kapás Bogi. A kiváló úszó az elmúlt kilenc évben Virth Balázs segítségével készült, így természetes, hogy akkor sem feledkezett meg róla, amikor végleg búcsút intett a profi sportnak.

Kapás Bogi virágcsokrot kapott Virth Balázstól az uszodában Fotó: Dömötör Csaba

Bogi decemberben, a rövidpályás világbajnokságon, Budapesten köszönt el a versenyzéstől. Az utolsó évében igencsak aktív volt, az olimpia mellett két világbajnokságon is szerepelt. Az utolsó métereken is Virth segítette, s az úszónő ezt sosem feledi el neki. Közösségi oldalán arról számolt be, hogy karácsonyra megajándékozta az edzőt két legszebb, legfontosabb érmével, amit együtt értek el. Átadott neki egy-egy másolatot a 2016-os olimpián szerzett bronzból, s a 2019-es vb-n megnyert aranyból.

Arra gondoltam, legyenek meg Balázsnál is, mert Nélküle nálam sem lehetnének. Le sem tudom írni, mennyi mindent köszönök Neked



- írta a közös kép mellé Bogi, akinek szavait olvasva sokan elérzékenyültek a hozzászolók közül

Kapás Bogi legnagyobb sikerei

Kapás a riói olimpián 800 méter gyorsúszásban lett harmadik, 2019-ben pedig a kvangdzsui világbajnokságon 200 méter pillangón ért fel a csúcsra.