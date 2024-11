Szoboszlai Dominik nagy gondot okoz Liverpoolban, dönteni kell róla

Az egész bajnoki évet is befolyásolhatja a Liverpool vasárnapi meccse az angol bajnokságban. A Manchester City elleni, hazai pályán vívandó szuperrangadón (17.00, Tv: Spíler1) Szoboszlai Dominik együttese a címvédő ellen játszik. A Vörösök előnye jelenleg is tetemes, nyolcpontos, egy győzelemmel nagyon elszakadhat a többiektől a Pool. A meccs előtt Angliában is a legnagyobb kérdés, ott lesz-e a kezdőcsapatban Szoboszlai?

Szoboszlai mindent megtesz azért, hogy játszhasson Fotó: Peter Byrne - PA Images

A Liverpoolnak jelenleg négy olyan középpályása van, aki eséllyel pályázik a kezdőben 3 helyre. Ryan Gravenberch helye betonbiztos, Szoboszlai mellett Alexis Mac Allister és Curtis Jones közül kerül valaki a kispadra. A szerdai, Real Madrid elleni BL-meccsen Szoboszlai volt csak csere. Sőt, mivel csak a 83. percben lépett pályára többen arra gondoltak, hogy a City elleni csatára pihentette őt Arne Slot menedzser.

Szoboszlai Dominik újra csak csere lesz?

A This is Anfield szurkolói oldal tíz pontban foglalja össze mindazt, ami dönthet a rangadóról. Ők is úgy érzik, a legnehezebb kérdés a középpálya témája, itt a játékosok komoly fejtörés elé állítják edzőjüket. Az oldal szerint Slot végül azokban fog bízni, akik kezdőként remekül helytálltak a Real Madrid ellen, így a magyar játékosra megint csak csereszerep várhat.

Szoboszlai és a Liverpool csodálatos szezont fut eddig, tétmeccsen mindössze egyetlen vereséget szenvedtek. A bajnokság mellett a BL-t is vezetik.