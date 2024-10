Mindenkinek leesett az álla, a szerelmes Beckham sorsfordító döntést hozott

A legutóbb az angol Brentford B-csapatában szereplő Romeo Beckham szeptemberben bejelentette, hogy hátat fordít a profi futballnak. Ennek magyarázata egyszerű: szerelmes lett a szexi amerikai modell Gray Sorrentibe, akivel New Yorkban nyilvános helyen csókolózott. Beckham és Sorrenti is egy baráti társasággal sétált, és nem látták akadályát annak, hogy egymás kezét fogva gyakori csókot váltsanak.

Az ifjú Beckham inkább modell lenne (Fotó: AFP)

Gray a divatszakma mellett fotográfusként is dolgozik – írja a Hello!, majd tudatja: a divatszakmában elismert híres fotográfus, Mario Sorrenti lánya. Romeo váltásának örvend az édesanyja, Posh, tudniillik Victoria Beckham is divatházat vezet. Az új pár létrejöttének egy kárvallottja van: David Beckham másodszülött gyermekének korábbi kedvese, Mia Regan, akivel csaknem hat esztendőn keresztül alkotott egy párt.