Folytatódik Messi kaotikus botránya, perre készül a világsztárok ellen

Lionel Messi egyre inkább készül a visszavonulására és igyekszik több futballon kívüli projektbe belefogni. Az argentin zseni a nyáron piacra dobta a Más+ sportitalát. A terméket négy féle ízben lehet kapni, ám a dizájnján felháborodott az egyik vezető hidratációs márka, a Prime. Az italt KSI (William Olatunji) és Logan Paul alapította, amely agresszív marketingstratégiájával hamar utat tört magának a piacon. A Prime ma már többet között a Barcelona, az Arsenal és a Bayern München szponzora, de támogatja Erling Haalandot és Alisha Lehmannt is. KSI-ék szerint a Más+ lemásolta az ő dizájnjukat és az ő hátukon szeretne a csúcsra jutni. Messiéknél most telt be a pohár.

Lionel Messi perre megy Logan Paulék ellen Fotó: AFP

Messi jogi csapata pert indított a Prime Hydration ellen, versenyellenes magatartásra hivatkozva. Az eljárást a Más+-t forgalmazó Mark Anthony International kezdeményezte, miután szerintük a csomagolásuk nem sérti a Prime dizájnját, a rivális cég lejárató kampánya pedig árt az ő ázsiójuknak.

Messi továbbra is hasít a pályán

Messit minden esetre a jogi botrány sem zökkenti ki abból, hogy a pályán továbbra is csúcsteljesítményt tudjon nyújtani. Az argentin válogatott legutóbbi világbajnoki selejtezőjén mesterhármast szerzett Bolívia ellen, ezen felül két gólpasszt osztott ki. Klubcsapatában, az Inter Miamiban szintén remekül teljesít, idei 18 bajnokiján 17 gólt és 16 gólpasszt termelt, az együttes pedig magabiztosan vezeti az amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) Keleti Konferenciáját és már biztosan ott lesz az egyenes kieséses szakaszban.