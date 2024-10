Jürgen Klopp megtalálta új csapatát: ismét magyar játékosokkal dolgozhat

A Liverpool drukkerek ledöbbentek, amikor Jürgen Klopp az előző szezon végén váratlanul bejelentette, hogy távozik a Vörösöktől. Az 57 éves szakvezető ezután úgy döntött, hogy egy kis szünetet tart és egy időre visszavonul a labdarúgástól.

Jürgen Klopp újra munkába áll Fotó: AFP

Néhány hónappal ezelőtt felröppentek olyan pletykák, hogy Jürgen Klopp lehet Julian Nagelsmann utódja a német válogatottnál. Ám a Sky Germany most arról számolt be, hogy a német szakvezető megállapodott a Red Bull-lal, és aláírt egy hosszú távú szerződést, így 2025. január 1-jétől ő lesz az osztrák energiaital-vállalat futballcsapatainak globális tanácsadója. Ezt az értesülést szerda délelőtt a Red Bull a hivatalos felületein is megerősítette.

Jürgen Klopp feladata lesz, hogy edzői kérdésben, játékfilozófiában, a labdarúgók és a szakemberek fejlesztésében, valamint az átigazolásokban is tanácsokat adjon a német RB Leipzignek, az osztrák Red Bull Salzburgnak (ahol épp Klopp liverpooli segítője, Pepijn Lijnders lett nyáron a vezetőedző), az amerikai New York Red Bullsnak, vagy éppen a brazil Red Bull Bragantinónak, de az angol másodosztályú Leeds, illetve a japán Omija Ardijanál is, amely szintén a Red Bull-csoport kötelékébe tartozik.

Úgy tudni, hogy Oliver Mintzlaff, a Red Bull vállalati projektek és befektetések jelenlegi vezérigazgatója kulcsszerepet játszott abban, hogy Klopp az osztrák energiaital-céghez került.

Számomra nem volt meglepetés, mert személyesen beszéltünk a munkáról. Mint mindig, így most is, sok szerencsét kívánok Jürgennek az új feladatához

- nyilatkozta Borussia Dortmund vezérigazgatója, Hans-Joachim Watzke.

A Sky Germany információi szerint, Jürgen Klopp a Red Bull-lal kötött szerződésében van egy olyan záradék, amely szerint távozhat, ha felkérik őt, hogy legyen a német válogatott szövetségi kapitánya - számol be róla a Metro.