„Verstappen elbukhatja a vb-t" - Norris győzelmére fogad a Forma-1 legendája

Nico Rosberg a címvédő Max Verstappen ugyan éllovas a pontversenyben, de Lando Norris autója gyorsabb, ráadásul a maradék hat vb-futamból három sprint-versenyhétvégét is kínál, ami Norrisnak kedvez. Ráadásul Verstappen többször is kijelentette, hogy nem rajong a sprintversenyekért, szerinte azok elveszik a vasárnapi vb-futam bukéját, ezért inkább a hagyományos versenyformát pártolja. Rosberg tökéletesen megérti a világbajnok aggodalmait - elemez a GPblog.com-on -, tudniillik a hat vb-futam felén a sprinttel a Verstappen mögött a pontversenyben jelenleg második helyezett Norris tovább javíthatja a pozícióját.

Verstappen hiába vezet, Rosberg szerint nem lefutott a vb / Fotó: AFP

- Háromszor nyolc az kiharcolható 24 sprintpont, továbbá az a tény, hogy a Norris Mercedese hihetetlenül gyors, ami óriási fizikai és lelki terhet ró Verstappenre - magyarázta Rosberg.

Hozzáértők szerint a legutolsó ausztriai fejlesztések során a McLaren-istálló a Mercedes-gépek hátsó részeit lényegesen feljavították, továbbá olyan motorbeállításokkal élnek, amelyek valamennyi versenypályán hatékonyak.



Lando Norris bajnok lehet, mert istállótársa, Oscar Piastri segítségét is élvezi. Ha kettejük versenykapcsolata tökéletes marad, Norris az összes hátralévő, azaz hat futamot megnyerheti, ugyanakkor a címvédő Verstappen kényszerpályára kerülhet, mivel mindannyiszor másodikként kell bejönnie, az pedig szinte lehetetlen.

Rosberg ugyanakkor nem érti, vajon Norris olykor miért kapkod, a legutóbbi szingapúri GP-n például háromszor hibázott.

- Ezt látva kicsit megdöbbentem – említi Rosberg, tudniillik Norris majdnem megismételte George Russell 2023-as szingapúri ütközését.

Pilóták, az F1 állása Szingapúr után: 1. Max Verstappen (Red Bull) 331 pont 2. Lando Norris (McLaren) 279 3. Charles Leclerc (Ferrari) 245 A hátralévő vb-futamok: Egyesült Államok Nagydíja, Mexikói Nagydíj, Brazil GP, Las Vegas Nagydíja, Katar Grand Prix, Abu Dzabi GP.