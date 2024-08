Így reagált Orbán Viktor a magyar férfi párbajtőrcsapat olimpiai győzelmére

A Bors is beszámolt róla, hogy egészen drámai döntőben nyerte meg a 2024-es párizsi olimpiát a magyar férfi párbajtőrcsapat. Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid és Siklósi Gergely Japánt győzte le 26-25-re. Egy egész ország izgult értük, majd a mindent eldöntő tust Siklósi vitte be – Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is nagyon büszke a csapatra.

Orbán Viktor / Fotó: Markovics Gábor/Bors

52 év után újra a világ tetején! Szép volt, fiúk!

– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán.