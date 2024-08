Ha valóban igaz ez a hír Milák Kristófról, akkor az az egész olimpia eddigi legnagyobb szenzációja lenne - videó

Ellentmondásos információk kaptak szárnyra arról, hogy Milák Kristóf az utóbbi hónapokban mennyit és hol edzett a párizsi olimpiára. A 200 méteres pillangóúszásban ezüst-, 100-on pedig aranyérmes magyar úszó a szombati esti siker után sem nyilatkozott, és még Sós Csaba szövetségi kapitány is elismerte: vajmi keveset tud a felkészüléséről. Két angol szakértő beszélgetéséből mégis kiderülhetett Milák titka.

Milák Kristóf Texasban készült a párizsi olimpiára? Fotó: Csudai Sándor

Az Origo szúrta ki, hogy Milák Kristóf célba érkezése után azt mondták a közvetítésben:

"Well, three swimmers based in America... Milak the winner, based in Texas..." – azaz:

Három úszó, akik Amerikában készültek.... Milák, a győztes Texasban

Mindez a lenti videóban 2.10-2.21 között hangzik el.

Milák Kristóf megerősíti?

Ha ez valóban így van, akkor az az egész olimpia eddigi legnagyobb szenzációja lenne, de ehhez kellene azért Milák Kristóf is, hogy megtörje a csendet és végre kiderüljön róla az igazság – tette hozzá az Origo.