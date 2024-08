Lékai Máté nem látja a jövőt, egymás vállán zokogtak a magyar játékosok – fotó

Eddig tartott az olimpiai a férfi kézilabdázóknak, a magyar csapat a csoportkör után búcsúzik Párizstól. A válogatottban két olyan játékos volt, aki már korábban is szerepelt ötkarikás játékokon, Lékai Máté és Mikler Roland egyaránt negyedik lett 2012-ben Londonban. Most ott voltak a pályán a franciák elleni záró meccsen is, majd egymás vállán zokogtak a 24-20-as vereséget követően.

Mikler Roland és Lékai Máté Fotó: Aniko Kovacs

A búcsúzó Lékai Máté arról beszélt, nem biztos, hogy folytatja a nemzeti csapatban.

Lékai Máté folytatása bizonytalan

Elképzelhető, hogy ez volt az utolsó meccsem. Nem jelenteném ki, de elképzelhető

– mondta a Ferencváros játékosa.

Vele ellentétben Mikler Roland biztos benne, hogy befejeződött válogatott pályafutása.

– Szomorú vagyok, hogy vége lett az olimpiának és a válogatott karrieremnek is. Ezt majd akkor fogom fel, amikor nem jön a meghívó, csak otthonról nézem majd a srácokat, ez egy nagyon nagy sztorinak a vége.

Lékai Máté és Mikler az elmúlt évtizedekben főszereplői voltak a magyar kézilabda sikereinek.