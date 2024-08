"Kikapcsoltam az értesítéseket" - Hámori Luca így élte meg a botrányos mérkőzést

Hámori Luca bár győzni nem tudott, de minden dicséretet megérdemel az Imane Helif után vívott összecsapása után a párizsi olimpián a női ökölvívók 66 kilogrammos súlycsoportjában. A férfiakra jellemző XY kromoszómákkal rendelkező algériai ellen a 23 éves magyar sportolónő végig talpon maradt, ami után elégedetten értékelt az M4 Sport kamerájának.

Hámori Luca végig talpon maradt Imane Heliffel szemben / Fotó: Csudai Sándor

"Valóban nehéz csatára számíthattam reggel, amikor felkeltem. Azonban mindent kizárva tudtam, hogy miért jöttem ide. Ugyanúgy mentem fel a ringre, mint az előző két mérkőzésemen. Eljutottam ide az olimpiára, amiért nagyon hálálás vagyok mindenkinek. Önmagamat akartam adni és akkor nem lehet probléma. Ez így is volt, nem szabálytalankodtam, tiszteltem az ellenfelem. Én éreztem, hogy sajnos ez most nem jöhet össze nekem, de élveztem minden percét a csatának. A telefonomban kikapcsoltam az értesítéseket, de az edzőim, a magyar csapat és a MOB is sokat segített. Óriási hálával tartozom nekik" - mondta Hámori Luca.

A kőszegi sportolónő ezzel az ötödik helyen végzett az olimpián, amivel biztos pontszerző. Helif előtt két összecsapást nyert az ötkarikás játékokon, ám az, hogy a biológiailag férfinek minősített riválisával szemben talpon maradt, az is már egyfajta győzelemként könyvelhető el.