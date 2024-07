Nagy a baj az olimpián, a magyar női pólósok is aggódhatnak

A brit csapat közleményéből kiderül, a háromszoros olimpiai aranyérmes versenyző, Adam Peaty rosszul érezte magát a férfi 100 mell döntője előtt. A tünetei folyamatosan rosszabbodtak, ezért Covid-tesztet végeztek el rajta, és ekkor derült ki a fertőzöttségének ténye. Ennek ellenére versengett, és másodikként zárt. Ezzel együött is sokakat meglepett, amikor a szám kétszeres ötkarikás bajnoka a párizsi győztes olasz Nicolo Martinenghitől két századmásodperccel kikapott.

Keszthelyi Ritáék aggódhatnak a covid miatt Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Peaty tavaly hosszú szünetet tartott, depresszióval és alkoholizmussal küzdött. Párizsban arra pályázott, hogy csatlakozzon a legendás amerikai Michael Phelpshez, azaz ő legyen a második úszó, aki három egymást követő olimpiai aranyat nyer ugyanabban a versenyszámban. Ez nem sikerült, viszont a 4x100 méteres vegyes váltó előfutamaiban pénteken már rajtolna, ez a viadala 11:57-kor kezdődik.

Az ausztráloknál is jelentős a riadalom, az 1500 gyorson éremesélyesnek tartott hölgy, Lani Pallister visszalépett az említett számától. Az ő tesztje is pozitív, ezért az olimpiai faluban izolálták, elzárták a külvilágtól. Az szintén napvilágot látott, hogy az auszi női vízilabda-válogatott öt tagja szintén elkapta a lázzal, torokfájással, gyengeséggel kísért betegséget. Kérdés, utóbbiak talpra állnak-e vasárnapig, amikor Keszthelyi Ritáék ellen ugranak medencébe záró csoportmeccsükön 14 órától. Tehát a magyar csapatot is érinti a fertőzés.