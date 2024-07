Különleges részletek: Kubatov Gábor leleplezte a Fradi-mez titkait

Nagy változás állt be a Ferencváros focicsapatának életében idén nyáron. Július 1-től az olasz Macron sportszergyártó cég készíti a focicsapat mezeit, az első garnitúrában rögtön három darabbal lepték meg a csapatot és a szurkolókat. A hazai – zöld-fehér csíkos – mellett lesz egy fekete vendégmez és egy aranyszínű is – írja a Metropol. Amint arról a klub honlapja is beszámolt, az új mezek teljesen egyediek lesznek a Ferencváros történelme, hagyományai és szimbólumai által inspirált grafikai elemeknek köszönhetően, amelyek úgy lettek megalkotva, hogy a játékosok és a szurkolók által egyaránt érzett identitás és összetartozás érzését kifejezzék.

Nem csak zöld-fehér, de arany mezt is kapott a csapat Fotó: Fradi.hu

Kubatov Gábor klubelnök most a közösségi oldalán mutatta be, milyen jelentéseket hordoz az új felső. Mint írja:

A lényeg a részletekben rejlik!

A szurkolók nagy örömmel fogadták az új mezt, különösen annak örülnek, hogy a drukkerek egyik dalából is felkerült egy idézet a gallérra: "Küzdeni mindig, feladni soha!"