"Hatalmas sebeket ejt" - drámai vallomást tett a zokogva búcsúzó magyar olimpikon

Drámai módon fejezte be a szereplést a párizsi olimpián Pupp Réka cselgáncsozó. A magyar sportoló a vigaszágról jutott el a bronzmérkőzéseig, ahol a ráadás perceiben aranypont döntött. Azt pedig francia ellenfele érte el, Pupp Réka pedig ötödik lett. Csakúgy, mint három éve, a tokiói olimpián. Kétszer ilyen kevéssel lemaradni a dobogóról, ezt senkinek nem kívánjuk. Nem csoda, hogy Réka hosszú percekig magába roskadva sírt.

Pupp Réka megint érem nélkül maradt Fotó: Illyés Tibor

A paksiak olimpikonja aludva a történtekre kedden hajnalban drámai bejegyzésben írt arról, mit érez most - vette észre a Magyar Nemzet.

A sportoló nem titkolja, hatalmas sebeket ejtettek rajta az események, de büszke is a szereplésére.

"Mit gondoljak...? Mit mondjak...? Nehéz megfogalmazni azt, ami bennem van, talán úgy igazán nem is tudom, még magamnak sem... Kétszer eljutni odáig, hogy olimpiai éremért küzdhettem, nagy dolog, tudom! De mindkétszer le is maradni róla, hatalmas sebeket ejt. Felfogni, hogy mindennek megvan a miértje, most még lehetetlen. De bízom benne, hogy egyszer megkapom a választ valamilyen formában. Hogy egyszer minden elért eredményemre úgy tudok majd tekinteni, hogy ez voltam én, hogy büszkén, emelt fővel tudok majd arról mesélni, hogy mennyi munkával voltam kétszer is az olimpián ötödik! Nem csak én, Mi! Mert rengeteg ember volt mellettem ezen az úton! Nem lehet felsorolni mindenkit, aki benne van ezekben az eredményekben, de röviden megpróbálkozom. Legfőképp köszönöm a családomnak, az edzőmnek és a barátaimnak, hogy minden nyűgöm ellenére mellettem voltak és hittek bennem! Köszönöm minden szakembernek, akik ismerve a maximalizmusomat, elfogadtak és azt erősítve építettek fel! Hálás vagyok minden társnak, aki fejet hajtva segített a felkészülésben! Mindenkinek hálás vagyok azokért az apró darabokért, amikből összetettem magam, hogy eljussak idáig! Köszönöm mindenkinek!”

- írta Pupp Réka.