Szoboszlai Dominik szombaton Pink és Mick Jagger nyomdokaiba lép

A pénteken kezdődő labdarúgó Európa-bajnokság egyik legkisebb helyszíne a 43 ezer néző befogadására alkalmas kölni stadion, amit a 2006-os világbajnokságra korszerűsítettek, építettek át. Viszont az aréna története sokkal régebbre nyúlik vissza: az 1923-ban átadott pályát először Sportpark Müngersdorfnak, majd 1975-ben Müngersdorfer Stadionnak nevezték, az aréna az 1988-as Európa-bajnokságon két mérkőzésnek adott otthont. Az 1. FC Köln hazai pályájaként használja a létesítményt.

Kölben kezdi az Eb-t a magyar válogatott Fotó: UEFA

A stadionban 2010 óta rendszeresen koncerteket is rendeznek, többek között Pink, a Rolling Stones és a Pink Floyd is fellépett már a kölni stadionban, ahol a rajongásig szeretett világsztárok után szombat este Szoboszlai Dominik is bemutatkozik. A magyar válogatott csapatkapitányának egy újabb fontos mérföldkövet jelent a Svájc elleni mérkőzés, hiszen először lép pályára felnőtt válogatott tornán. A Liverpool játékosa a 2021-es Európa-bajnokságon sérülés miatt nem játszhatott, vagyis most tényleg megmutathatja magát a nagyvilágnak.

A Magyarország-Svájc mérkőzést szombaton 15 órakor játsszák.