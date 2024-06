Friss hírek Varga Barnabásról, így érzi magát a válogatott csatára

A vasárnap hőse, a győztes gól szerzője Csoboth Kevin a hétfői sajtótájékoztatón azt mondta, a gólja mellékes, a legfontosabb Varga Barnabás állapota. Bízik benne, hogy hamarosan ismét a csapattal lehet.

A hordágyas csapat komótosan indult meg, Szoboszlaiék tudták, hogy nagy a baj Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

"Barniról csak pár információnk van. Ami a legfontosabb, hogy jól van, tud kommunikálni, de ha jól tudom, műtét vár rá, úgyhogy most két-három napig nem lehet velünk. Szoboszlai Dominik is megmondta, hogy ha ő nem jön haza, akkor mi megyünk hozzá. Bízom benne, hogy minél előbb tudunk találkozni. Amikor megsérült, a kispadunknál a feszültség nőtt, csak arra figyeltünk, ne vacakoljon már az egészségügyi stáb, menjenek már be, tegyenek valamit, rossz erre visszaemlékezni. Hatalmas öröm, hogy jól van, bízom benne, minél előbb látjuk őt." - mondta Csoboth Kevin hétfőn.

Ha a magyar válogatott továbbjut, a nyolcaddöntőben Varga Barnabás biztosan nem fog pályára lépni.