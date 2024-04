A magyar zenész sem hagyta szó nélkül azt, amit Szoboszlai Dominik művel

Szoboszlai Dominiket már eddig is a legnagyobb magyar sztárok között emlegették, a tavaly nyári Liverpoolba való átigazolása azonban új szintre emelte. A 23 éves futballista a zenészeket is megihlette, külföldön több dal született róla, most pedig egy magyar előadó, FRANKO készített egy rapzenét, aminek címe Szoboszlai nevét viseli.

Szoboszlai Dominikről újabb dal született Fotó: Illyés Tibor

Bartha Zsombor már több éve foglalkozik zenéléssel, és először Chris Villon néven készített angol nyelvű számokat. Bartha ezt követően csatlakozott az elsősorban alternatív hiphop műfajban alkotó csapathoz, a Wavyhez, amiben a magyar zeneipar egyik legnagyobb új előadója, Co Lee is benne van. Tavaly év végén elstartolt Bartha új projektje, ami a FRANKO nevet kapta.

Meccsek behúzva, a gengetek szotyizik, nagyokat játszok, mint Szoboszlai Dominik

– így szól a refrén azon része, amiben meg van említve a Liverpool középpályása. „Szerintem az albumon (23101075 – a szerk.) is tetten érhető, mennyi focis referenciát használok. Jött egy egyszerű sor, „sztorizik-Dominik”, és eszembe jutott, hogy ha már ennyi focis utalásom van, jó lenne már egy magyar focistáról is írni, elég jól is megy mostanában a válogatott, sok örömöt okoznak nekem, meg sokaknak még, és ha már válogatott, akkor nyilván Szoboszlai…” – mondta a Phenomnak FRANKO, az interjút az Origo szemlézte.

A magyarok részéről eddig a milyenferi. nevű zenekar, illetve egy mesterséges intelligenciával készített dal szólt Szoboszlairól.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.