„Ez ostobaság” – Szoboszlairól faggatta Marco Rossit a világ egyik legnagyobb magazinja

Újabban mind többen kritizálják Szoboszlai Dominikot a botladozó Liverpoolban nyújtott teljesítménye miatt. A magyar labdarúgó-válogatott sztárjával kapcsolatban is kérdezték Marco Rossit a világ egyik legjelentősebb futballmagazinja, a World Soccer májusi számában.

Olasz-magyar szövetségi kapitányunk elismerte, hogy a középpályásnak mostanában akadtak gyengébb meccsei, de összességében nagyon is elégedett vele.

– A szezon első részében kiemelkedően játszott – emelte ki Rossi, aki jól tudja: Szoboszlainak kifejezetten jót tesz a nagy nyomás és a vele szemben támasztott elvárások súlya – tavaly nem hiába tette meg alig 23 évesen a válogatott csapatkapitányának.

A magyar légiós a tavaly nyári szerződtetése után minden várakozást felülmúlt a játékával és a gyors, zökkenőmentes beilleszkedésével Angliában.

Sok megfigyelőt meglepett Angliában és külföldön is.

Aztán volt néhány gyengébb mérkőzése, de kisebb sérülést is elszenvedett. A visszatérése után is nagyon jól játszott például a Sparta Praha ellen (5-1, 6-1 a csehek elleni Európa-liga-nyolcaddöntőben, Szoboszlai 2 góljával és 1 gólpasszával – a szerző) – mondta Rossi a World Soccernek adott interjújában, már csak a nyári Európa-bajnokságra tekintettel is optimistán várva Szoboszlai újbóli csúcsformába lendülését.

A fenti részletről beszámoló liverpooli hírblog hozzáteszi: az utóbbi hetekben nem csak a szurkolók kritizálták Szoboszlai Dominik gyengébb produkcióit, de Jürgen Klopp vezetőedző is kétszer kihagyta a kezdőcsapatból (0-3 az Atalanta elleni hazai El-negyeddöntőben, majd szintén az Anfield Roadon 0-1 a Crystal Palace elleni bajnokin).

Ugyanakkor „valójában Szoboszlai általában jól futballozik, az energiája kiválóan illik a Klopp-rendszer működéséhez; az utóbbi hetekben talán nem mutatta a legjobb oldalát, de abszolút ostobaság azt állítani, hogy formán kívül van”.

Szoboszlai a Liverpool tavalyi rekordigazolása volt; az angolok 70 millió euróért (27,6 milliárd forint) vásárolták ki a lipcsei szerződéséből. Azóta 38 tétmeccsen játszott, ezeken többek között 7 góllal és 4 gólpasszal segítette a csapatát.

Szoboszlaiék legközelebb csütörtökön (21.00, tv: M4 Sport) az olasz Atalanta vendégeként próbálják meg 0-3-ról megfordítani az Európa-liga negyeddöntős párharcát.

