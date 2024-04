Kávé és romantikus filmek, így pihen az új magyar tinisztár

A szerénység mintapéldánya a 15 éves, tehát még serdülő korú úszóreménység, Jackl Vivien, akit tatabányai osztálytársai egy plüssdelfinnel leptek meg, miután 400 vegyesen legyőzte Kapás Boglárkát, Mihályvári-Farkas Viktóriát és a háromszoros olimpiai aranyérmes Hosszú Katinkát az országos bajnokságon. Az aranyos delfin célzás arra, hogy pillangón is remek úszó, de az említett három gráciát a háton diktált gyilkos iramával, 1:02.98 perces résztáv-eredményével szakította le magáról.

Jackl Vivien a dobogó legfelső fokán Fotó: Török Attila

Amiről azt mondják hozzáértők: férfiakat idéző idő.

- Ezt nem tudom hová tenni, mert nem foglalkozom a férfiak úszóteljesítményével – mondta a Borsnak Vivien, a tatabányai Bárdos László Gimnázium 9. osztályos tanulója, aki tengerbiológusnak készül, és színjeles a bizonyítványa. - A nyári kiemelt erőfelmérő a párizsi olimpia, míg a július 2. és 7. között Vilniuszban rendezendő junior Eb-n az első helyet veszem célba.

Azt is elárulta, ha akad némi szabadideje a reggeli másfél, majd délutáni kétórás tréningje után, akkor a barátnőivel elfogyaszt egy kávét vagy kólát, moziba is jár, ott romantikus filmeket néz előszeretettel. Az úszószövetség most tette közzé, hogy a június 17. és 23. közötti belgrádi felnőtt Eb-n a 400 vegyes mellett 1500 gyorson is vízbe csobbanhat.

Arról még nem beszéltem edzőmmel, Kocsis Mártával, akivel tökéletes viszonyban dolgozunk, hogy ha sikerül az 1500-on is teljesítenem az olimpiai szintidőt, akkor ezen a távon is indulok-e Párizsban.

Efelől a Borsnak aligha van kétsége.