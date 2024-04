Benedek-Epres Panni: Büszke vagyok rá, hogy én képviselem

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) és a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) szerződést kötött a Heavy Toolsszal, ennek értelmében a magyar cég készíti el a sportolók felvonuló ruháját a párizsi játékokra.

Epres Panni Fotó: Nemzeti Sport

A sajtóreggelin részt vett a 2020 júniusában elhunyt Benedek Tibor felesége, Benedek-Epres Panni modell, aki a Borsnak elmondta, nagyon elégedett a végeredménnyel, és büszke rá, hogy ő képviselheti a Heavy Toolst a közvélemény előtt.

"Nagyon előkelő helyre tenném a Heavy Tools márkát a hasonló brandek között, mert tényleg kellemes és divatos ruházatról van szó. Büszke vagyok rá, hogy én képviselhetem a közvélemény előtt. Amikor megkerestek, az volt a cél, hogy minden szempontot megvizsgáljak. Mindenféle alkatú sportoló jól érezheti majd magát a ruhákban. Csinos és elegáns formaruha, amelyen ízlésesen jelennek meg a nemzeti színek" - mondta Epres Panni.

A felvonuló kollekciót - amelyet néhány héttel az olimpia előtt a szurkolók is megvásárolhatnak majd - május 6-án 18 órától, a Várkert Bazárban sorra kerülő divatbemutatón mutatja be 8-8 olimpikon és paralimpikon, 16 közéleti személyiség kíséretében. A Heavy Tools a sportolók mellett a csapatvezetőkről, az edzőkről és stábtagokról is gondoskodik, így előreláthatólag körülbelül 400 embert öltöztet fel a párizsi olimpiára és paralimpiára.